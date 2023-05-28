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Мехмет Муш: Результаты президентских выборов будут объявлены в течение дня

Мехмет Муш: Результаты президентских выборов будут объявлены в течение дня

”Думаю, что результаты президентских выборов будут объявлены в течение дня”.

Об этом заявил журналистам министр торговли Турции Мехмет Муш после голосования во втором туре президентских выборов.

Он подчеркнул, что выборы проходят спокойно: “Теперь слово за народом. После 17:00 по местному времени участки закроются и начнется подсчет голосов. На мой взгляд, голоса будут быстро подсчитаны. Я не думаю, что обнародование результатов займет много времени”.

Министр отметил, что волю народа надо уважать независимо от результата.

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