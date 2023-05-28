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Завтра в Баку ожидается ветер, в горных районах пройдут дожди, выпадет град

Завтра в Баку ожидается ветер, в горных районах пройдут дожди, выпадет град

Обнародован прогноз погоды на 29 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт., относительная влажность воздуха – 55-65%.

Завтра в основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются временами дожди, местами интенсивные, грозы, град. Днем в большинстве районов дождь прекратится. В отдельных районах туман, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла, местами 20-25° тепла.

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