Делимитация границ должна проводиться на условиях Азербайджана

295 Просмотров

Делимитация границ должна проводиться на условиях Азербайджана, то есть справедливо. Мирный договор должен быть достигнут на основе международных условий, дорога в Нахчыван должна быть открыта, вооруженные формирования Армении должны покинуть Карабах. Это наши условия. Об этом 28 мая на встрече с жителями Лачина завил президент Ильхам Алиев, сообщает “Азертадж”.

“Я озвучиваю эти условия здесь, в городе Лачин. Пусть видят все, что мы сегодня здесь и будем здесь всегда. Пусть знают, что армянские села отсюда видны. Пусть не забывают об этом”, – отметим президент.