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Россия откроет консульство в Зангезуре

Россия откроет консульство в Зангезуре

Россия откроет консульство в Зангезуре. Об этом в ходе армяно-российского экспертного “круглого стола” в Москве сообщил заместитель директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Сергей Пальтов, передает “Спутник”.

По его словам, в ходе состоявшейся 25 мая в Москве двусторонней встречи Пашинян-Путин армянская сторона одобрила открытие российской стороной консульства в Зангезуре.

Российский дипломат отметил также, что было принято решение не проходить в процессе создания консульства длительные государственные процедуры, которые потребуют не менее года, а пойти по упрощенному пути.

По словам Пальтова, принято решение направить в Сюникскую область “людей для работы на месте”.

“Чтобы они уже там на месте начали работать и внесли свой вклад не только в сохранение армяно-российской дружбы, но и в безопасность этого стратегически важного региона Армении. Надеюсь, наш визит в июне будет результативным”, – отметил Сергей Пальтов.

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