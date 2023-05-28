Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха будут сделаны уступки

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха могут пойти на уступки, сообщает “Азертадж”.

Об этом он заявил 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Он сказал, что всем известно, что сегодня в этом регионе (Карабах- ред.) мы имеем любую возможность для проведения операций.

“Поэтому “парламент” должен быть распущен, а тот, кто называет себя “президентом”, должен сдаться, все “министры”, “депутаты” должны отстраниться от должности. Только в этом случае им будут сделаны уступки. Только в этом случае речь может идти об амнистии”, – отметил Алиев.