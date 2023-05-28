Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха будут сделаны уступки

Ильхам Алиев назвал условия, при которых "чиновникам" Карабаха будут сделаны уступки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха могут пойти на уступки, сообщает “Азертадж”.

Об этом он заявил 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Он сказал, что всем известно, что сегодня в этом регионе (Карабах- ред.) мы имеем любую возможность для проведения операций.

“Поэтому “парламент” должен быть распущен, а тот, кто называет себя “президентом”, должен сдаться, все “министры”, “депутаты” должны отстраниться от должности. Только в этом случае им будут сделаны уступки. Только в этом случае речь может идти об амнистии”, – отметил Алиев.

Теги:
Из этой рубрики
Делимитация границ должна проводиться на условиях Азербайджана
Политика

Делимитация границ должна проводиться на условиях Азербайджана

2023/05/28, 15:15
Ильхам Алиев коснулся вопроса военных, заблудившихся в Армении
Политика

Ильхам Алиев коснулся вопроса военных, заблудившихся в Армении

2023/05/28, 14:59
Россия откроет консульство в Зангезуре
Политика

Россия откроет консульство в Зангезуре

2023/05/28, 14:46
Президент: Международные организации полностью согласны с нашей позицией
Политика

Президент: Международные организации полностью согласны с нашей позицией

2023/05/28, 14:45
Ильхам Алиев назвал условия, при которых "чиновникам" Карабаха будут сделаны уступки
Политика

Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха будут сделаны уступки

2023/05/28, 14:30
Ильхам Алиев заявил, что "миацуму" конец
Политика

Ильхам Алиев заявил, что “миацуму” конец

2023/05/28, 14:15
Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем
Политика

Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем

2023/05/28, 14:05
Президент: Сегодняшняя реальность сформировалась на результатах, достигнутых после Второй Карабахской войны
Политика

Президент: Сегодняшняя реальность сформировалась на результатах, достигнутых после Второй Карабахской войны

2023/05/28, 13:54
МИД Азербайджана: Армения должна прекратить провокации и вернуть азербайджанских солдат
Политика

МИД Азербайджана: Армения должна прекратить провокации и вернуть азербайджанских солдат

2023/05/28, 12:58