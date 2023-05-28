Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха будут сделаны уступки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха могут пойти на уступки, сообщает “Азертадж”.
Об этом он заявил 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.
Он сказал, что всем известно, что сегодня в этом регионе (Карабах- ред.) мы имеем любую возможность для проведения операций.
“Поэтому “парламент” должен быть распущен, а тот, кто называет себя “президентом”, должен сдаться, все “министры”, “депутаты” должны отстраниться от должности. Только в этом случае им будут сделаны уступки. Только в этом случае речь может идти об амнистии”, – отметил Алиев.