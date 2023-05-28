Ильхам Алиев: Мы ни за что не согласились бы, чтобы Лачин и Кяльбаджар навсегда остались у Армении

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И вы, и весь азербайджанский народ, и вся мировая общественность хорошо знали и знают, что Армения не хотела по доброй воле покинуть наши земли, не хотела выходить с оккупированных земель. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Глава государства напомнил, что Армения просто ради видимости, для того, чтобы обмануть международных посредников, ввести в заблуждение международную общественность, заявляла о готовности вернуть пять районов и выдвигала предложения о том, чтобы Лачин и Кяльбаджар навсегда остались у них. «Мы же никогда не могли бы согласиться на это. Я всегда говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена полностью. Сегодня благодаря героизму победоносной Азербайджанской армии мы добились этого. Мы на поле боя нанесли поражение врагу», – отметил президент Ильхам Алиев.