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Глава ЦИК Турции: Избиратели проявляют высокую активность на выборах

Глава ЦИК Турции: Избиратели проявляют высокую активность на выборах

Второй тур президентских выборов в Турции проходит по всей стране без инцидентов. Об этом заявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) республики Ахмет Енер.

“Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем. Граждане, как и в первом туре, проявляют высокую заинтересованность в выборах. Как известно, 14 мая в выборах участвовали кандидаты в президенты и еще 24 партии. Сейчас же у нас только два кандидата в президенты. Так что мы рассчитываем в более короткие сроки подсчитать результаты”, – сказал он журналистам на избирательном участке в Анкаре.

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