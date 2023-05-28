До сентября этого года село Забух будет передано в распоряжение его жителей

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До сентября этого года мы полностью отстроим и передадим село Забух в распоряжение его жителей. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачынского района.

Напомнив о том, что села Забух и Сус были освобождены от оккупантов в один и тот же день, глава государства подчеркнул, что и там ведется активная работа.

“Таким образом, проводя с каждым годом еще большую работу как в Лачынском районе, так и во всех других районах, мы обеспечим наших граждан нормальными условиями”, – отметил президент Ильхам Алиев.