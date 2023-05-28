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Блинкен: США надеются на углубление отношений с Азербайджаном в ближайшие годы

Блинкен: США надеются на углубление отношений с Азербайджаном в ближайшие годы

Мы ценим наше продолжающееся сотрудничество с Азербайджаном для продвижения наших общих двусторонних приоритетов.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравительном послании азербайджанскому народу по случаю 28 мая – Дня независимости.

“В течение более чем 31 года наших двусторонних отношений США тесно сотрудничали с Азербайджаном, чтобы построить прочное партнерство, основанное на общих интересах безопасности, энергетическом сотрудничестве и экономическом росте. Я подтверждаю поддержку Соединенными Штатами независимости и суверенитета Азербайджана и рассчитываю на углубление американо-азербайджанских отношений в ближайшие годы. Соединенные Штаты также надеются на продолжение сотрудничества и взаимодействия, чтобы помочь Азербайджану и региону обеспечить устойчивый мир. Мы полностью привержены этой цели, которая приведет к лучшему будущему для всех жителей Южного Кавказа,” – говорится в послании.

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