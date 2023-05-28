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Более 500 тыс сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов

Более 500 тыс сотрудников сил безопасности Турции будут следить за правопорядком во время выборов

Для обеспечения безопасности в Турции во время проведения в стране второго тура президентских выборов привлечено 596 765 сотрудников сил безопасности, сообщает TurkicWorld.

Приведены в готовность 73 вертолета, 8 самолетов, 61 БПЛА, 754 ТОМА и 244 катера.

Кроме того, назначены «группы по борьбе с киберпреступностью» для отслеживания возможной дезинформации и провокационных сообщений через платформы социальных сетей.

В отношении тех, кто делится криминальным контентом в соцсетях, будет немедленно возбуждено уголовное дело.

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