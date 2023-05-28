Греция и Венгрия заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России

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Греция присоединилась к Венгрии в блокировании 11-го пакета санкций ЕС против России, который, согласно планам Еврокомиссии, должен включать ограничения против компаний из третьих стран, не обращающих внимания на запретительные меры Евросоюза, наращивая торговлю с Россией.

Об этом сообщила издание Politico.

Газета, со ссылкой на свои дипломатические источники в Брюсселе сообщила, что обе страны требуют от Киева исключение из украинского санкционного списка своих компаний, против которых Киев ввел ограничения за поддержку России. До выполнения Киевом этих требований Афины и Будапешт намерены блокировать 11-й пакет санкций при утверждении в Комитете постоянных представителей ЕС (COREPER).

Газета отмечает, что разработчику 11-го пакета санкций – внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля поручено найти решение этой проблемы.