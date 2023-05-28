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В России белгородский губернатор попал под обстрел

В России белгородский губернатор попал под обстрел

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что при посещении села Шебекино попал под обстрел.

По его словам, он смог попасть в село только со второго раза.

«Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины», — написал он, уточнив, что снаряды разрывались на соседней улице.

По его словам, 27 мая стал самым тяжелым для округа, так как город подвергся обстрелу пять раз. Кроме этого, погиб один человек, еще трое получили ранения.

Говоря о разрушениях, он сообщил, что в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения, в них выбиты стекла в окнах и балконах, также были посечены фасады зданий, зафиксированы разрушения в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях.

Также он сообщил о нарушениях по работе энергоснабжающих предприятий, но пообещал, что их устранят ночью.

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