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Макрон – Алиеву: Франция привержена справедливому и прочному миру между Азербайджаном и Арменией

Макрон - Алиеву: Франция привержена справедливому и прочному миру между Азербайджаном и Арменией

За последние тридцать лет и с момента установления наших дипломатических отношений Франция и Азербайджан установили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной сферах.

Об этом говорится в поздравительном письме президента Франции Эммануэля Макрона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая – Дня независимости.

«Визит министра Европы и иностранных дел Катрин Коллоны в Баку 26-27 апреля позволил увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня радует. Это также позволило напомнить о приверженности Франции справедливому и прочному миру между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона», – отметил Макрон.

Выразив удовлетворение тем, что он вновь встретится с Ильхамом Алиевым на втором саммите Европейского политического союза в Кишиневе 1 июня, Макрон подчеркнул: «Я надеюсь, что, как и в Праге, этот саммит позволит нам поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией».

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