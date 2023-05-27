В МИД Украины опровергли сообщение о словах Ли Хуэя по украинским территориям

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что китайский дипломат Ли Хуэй в рамках европейского турне не призывал к признанию захваченных украинских территорий российскими. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как рассказал Кулеба, после выхода материала The Wall Street Journal он связался со своими европейскими коллегами, говорившими с китайским послом, однако ни один из них, по его словам, не подтвердил эту информацию.

«Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет»,— заверил украинский дипломат.

Кулеба также отметил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем, однако он будет происходить в соответствии с тремя базовыми принципами, в числе которых взаимное уважение территориальной целостности.