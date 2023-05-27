Middle East Institute: Просьба Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны стран Персидского залива вызвала интерес к Черноморскому региону

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Несмотря на СВО, иностранные инвестиции в прибрежные страны Черного моря выросли. В частности, страны Персидского залива инвестируют в инфраструктурные проекты в портах и сельском хозяйстве, а ЕС все больше инвестирует в государства Юго-Восточной Европы и Южного Кавказа для реализации важнейших проектов инфраструктуры.

Существуют планы по прокладке трансчерноморского электрического кабеля из Азербайджана в Венгрию, через Грузию и Румынию. Также Румыния заинтересована в увеличении эмиратских инвестиций в транспорт, логистику, продовольственную безопасность, кибербезопасность и переход к “зеленой” энергетике. Болгария стремится стать воротами для стран Персидского залива, желающих получить доступ к рынку ЕС.

Углеводородная энергетика, критически важная инфраструктура, проекты перехода к “зеленой” энергетике и логистика являются областями растущих инвестиций в Болгарии. На Украине катарская компания QTerminals инвестировала $140 млн в развитие Николаевского порта, прежде чем подписать меморандумы о взаимопонимании с инвестиционным фондом ОАЭ Mubadala для приватизации украинских компаний, в основном в сельском хозяйстве и оборонном производстве.

Страны Персидского залива стали важными игроками, конкурируя с ЕС за наиболее прибыльные и стратегически важные возможности. Аппетит черноморских стран к сотрудничеству вырос, поскольку они стремятся уйти от влияния России. Странам Персидского залива необходимо предложить выгодные условия ведения бизнеса и определить проекты для раскрытия потенциала Черноморского региона как перекрестка между Европой, Евразией и Ближним Востоком.