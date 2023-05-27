Главное Политика

Middle East Institute: Просьба Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны стран Персидского залива вызвала интерес к Черноморскому региону

Middle East Institute: Просьба Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны стран Персидского залива вызвала интерес к Черноморскому региону

Несмотря на СВО, иностранные инвестиции в прибрежные страны Черного моря выросли. В частности, страны Персидского залива инвестируют в инфраструктурные проекты в портах и сельском хозяйстве, а ЕС все больше инвестирует в государства Юго-Восточной Европы и Южного Кавказа для реализации важнейших проектов инфраструктуры.

Существуют планы по прокладке трансчерноморского электрического кабеля из Азербайджана в Венгрию, через Грузию и Румынию. Также Румыния заинтересована в увеличении эмиратских инвестиций в транспорт, логистику, продовольственную безопасность, кибербезопасность и переход к “зеленой” энергетике. Болгария стремится стать воротами для стран Персидского залива, желающих получить доступ к рынку ЕС.

Углеводородная энергетика, критически важная инфраструктура, проекты перехода к “зеленой” энергетике и логистика являются областями растущих инвестиций в Болгарии. На Украине катарская компания QTerminals инвестировала $140 млн в развитие Николаевского порта, прежде чем подписать меморандумы о взаимопонимании с инвестиционным фондом ОАЭ Mubadala для приватизации украинских компаний, в основном в сельском хозяйстве и оборонном производстве.

Страны Персидского залива стали важными игроками, конкурируя с ЕС за наиболее прибыльные и стратегически важные возможности. Аппетит черноморских стран к сотрудничеству вырос, поскольку они стремятся уйти от влияния России. Странам Персидского залива необходимо предложить выгодные условия ведения бизнеса и определить проекты для раскрытия потенциала Черноморского региона как перекрестка между Европой, Евразией и Ближним Востоком.

Теги:
Из этой рубрики
В МИД Украины опровергли сообщение о словах Ли Хуэя по украинским территориям
Политика

В МИД Украины опровергли сообщение о словах Ли Хуэя по украинским территориям

2023/05/27, 20:49
Чавушоглу обвинил Кылычдароглу в попытке угодить Армении
Политика

Чавушоглу обвинил Кылычдароглу в попытке угодить Армении

2023/05/27, 20:05
Middle East Institute: Просьба Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны стран Персидского залива вызвала интерес к Черноморскому региону
Политика

Middle East Institute: Просьба Владимира Зеленского о поддержке Украины со стороны стран Персидского залива вызвала интерес к Черноморскому региону

2023/05/27, 19:45
Президент Азербайджана совершил поездку в Лачынский район (фото)
Политика

Президент Азербайджана совершил поездку в Лачынский район (фото)

2023/05/27, 19:20
Эрдоган обратился к сторонникам оппозиции: Наша победа станет триумфом для всей Турции
Политика

Эрдоган обратился к сторонникам оппозиции: Наша победа станет триумфом для всей Турции

2023/05/27, 18:55
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Политика

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

2023/05/27, 18:23
Эрдоган: На выборах 28 мая докажем о завершении периода переворотов в Турции
Политика

Эрдоган: На выборах 28 мая докажем о завершении периода переворотов в Турции

2023/05/27, 17:36
ЕС успешно справился с отсутствием поставок дизеля из РФ
Политика

ЕС успешно справился с отсутствием поставок дизеля из РФ

2023/05/27, 17:07
В Украине предложили переименовать Грузию
Политика

В Украине предложили переименовать Грузию

2023/05/27, 16:50