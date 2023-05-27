Президент Азербайджана совершил поездку в Лачынский район (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Лачынский район.

Глава государства принял участие в открытии в Лачынском районе 110/35/10-киловольтной подстанции “Горчу” Открытого акционерного общества “Азерэнержи”, закладке фундаментов поселка Горчу и села Шельве, ознакомился с работой, проводимой в Агропромышленном парке города Лачин.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции “Лачын город”, ознакомился со строительными работами в селе Забух.