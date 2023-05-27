Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева

70 Просмотров

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В тексте письма говорится:

“Уважаемый господин президент, дорогой брат!

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с Днем независимости. В этот день, наполненный глубоким смыслом, от всей души разделяем справедливую гордость и радость азербайджанского народа.

Еще раз выражаю признательность за протянутую братским Азербайджаном руку помощи с понятием “ваше горе – наше горе” после произошедшего в Турции землетрясения и продемонстрированную им сильную поддержку.

Личный визит Вашего превосходительства в нашу страну в знак солидарности явился самым наглядным показателем прочности уз между нами. Турецкий народ никогда не забудет этой братской помощи.

Еще раз выражаю соболезнование в связи с гибелью во время землетрясения наших азербайджанских братьев и сестер.

Наши беспрецедентные отношения, которые еще более укрепились благодаря Шушинской декларации, подписанной нами под лозунгом “Одна нация, два государства”, станут в будущем, как это было до сих пор, самой большой гарантией мира и стабильности в наших странах и регионе.

Пользуясь случаем, еще раз передаю Вашему превосходительству наилучшие пожелания здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – благополучия и процветания”.