ЕС успешно справился с отсутствием поставок дизеля из РФ

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Евросоюз заменил импорт топлива из РФ поставками с Ближнего Востока, из Азии и США. До введения санкций более половины всех закупок дизеля в ЕС и Великобритании приходились на Россию, пишет Bloomberg

ЕС успешно заместил поставки российского дизеля, прекращенные из-за антироссийских санкций, импортируя топливо с Ближнего Востока, из Азии и США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

По данным издания, ранее Россия поставляла в ЕС и Великобританию более половины всего объема дизеля. В феврале 2023 года страны Евросоюза и Лондон ввели эмбарго на закупку нефтепродуктов из РФ. После этого Брюссель нарастил ввоз дизеля из других стран и регионов, в частности, с Ближнего Востока. В мае, по оценкам компании Vortexa, общий объем поставок дизельного топлива и газойля в ЕС достигнет четырехмесячного максимума — 1,25 млн баррелей в сутки. Это соответствует среднему уровню поставок 2022 года, цифры увеличатся в годовом исчислении.

Больше всего дизельного топлива Европа получает из стран Ближнего Востока — на регион приходится 589,6 тыс. баррелей в день. Крупнейшим поставщиком в регионе остается Саудовская Аравия. В мае поставки дизеля из королевства в ЕС достигнут нового максимума — примерно 324 тыс. баррелей в день. Далее следуют страны Азии — 239,4 тыс. баррелей в сутки. На третьем месте — США — 191,4 тыс. баррелей в сутки.

Однако, подчеркивает Bloomberg, поставки из Азии в ЕС могут снизиться из-за сокращения потоков из КНР и Сингапура. На этом фоне поставки может нарастить Индия, еще один крупный производитель дизеля. Дизельное топливо — один из основных экспортных товаров РФ, оно поставлялось в основном в страны Европы. Бензин потребляется преимущественно внутри России.