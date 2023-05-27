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В Украине предложили переименовать Грузию

В Украине предложили переименовать Грузию

Депутаты Верховной Рады Украины предложили официально изменить название Грузии на Сакартвело, проект соответствующего постановления опубликован на сайте украинского парламента.

Авторы документа — представители партий «Европейская Солидарность», «Голос», «Батькивщина» и правящей «Слуга народа».

Переименование будет способствовать сближению двух государств и позволит избавиться от «русифицированного» названия Грузии, считают авторы инициативы. Жителей Грузии — грузин — после переименования предлагается называть картвелами.

Сакартвело — самоназвание Грузии, которое используют жители этой страны. В переводе оно означает «страна картвелов». Картвелы — это самоназвание грузин.

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