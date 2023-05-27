Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и весь братский народ Азербайджана по случаю Дня независимости Вашей страны.

Сегодня Азербайджанская Республика уверенно продвигается по пути прогресса и динамичного развития, играет важную роль в региональных и международных процессах.

Отрадно отметить, что за последнее время отношения между нашими странами заметно активизировались, наполняясь новым содержанием. Убеждены, что дружественные, добрососедские связи между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будут и впредь развиваться по восходящей линии на общее благо.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания!”.