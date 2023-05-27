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Токаев поздравил Ильхама Алиева

Токаев поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Азербайджана с национальным праздником – Днем независимости.

Эту знаменательную дату Ваша страна встречает в статусе успешного государства, которому присущи общенациональная сплоченность, большие достижения в социально-экономическом развитии и высокий авторитет в международном сообществе.

Уверен, под Вашим сильным лидерством Азербайджан продолжит продвижение по пути устойчивого развития, успешно воплощая в жизнь высокие цели и задачи по построению процветающего государства.

С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-азербайджанского сотрудничества, которое наполняется новым качественным содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества.

В этот торжественный день, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана – благоденствия и прогресса!”.

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