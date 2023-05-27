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МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии

МИД РФ предупредил об ответных мерах на санкции Японии

Россия оценивает возможное воздействие очередных санкций Токио на национальную безопасность и экономику и не оставит их без ответа. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ о новых антироссийских действиях Японии.

“Обратили внимание на обнародованный 26 мая 20-й пакет санкционных мер администрации Фумио Кисиды в отношении России, а также российских физических и юридических лиц, – отметили в министерстве. – Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций”. РФ, как указали в МИД, “продолжает следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику”.

“В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа”, – подчеркивается в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что зафиксировали также очередные попытки японского правительства в лице генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить РФ в “ядерном шантаже”. “Стремление приписать России отсутствующие намерения применить ядерное оружие в связи с событиями на Украине – не более чем циничные, нечистоплотные спекуляции, – добавили в МИД РФ. – Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило”. “Призываем Токио проявить аналогичную “озабоченность” в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США”, – заключили в дипведомстве.

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