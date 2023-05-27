Галузин: Будем и далее оказывать всяческое содействие Баку и Еревану

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Российская сторона готова и далее оказывать всяческое содействие азербайджано-армянскому урегулированию и рассчитывает, что Баку и Еревану удастся подписать мирный договор. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

На вопрос, возможен ли на сегодняшний день мир между Азербайджаном и Арменией, замминистра указал, что “выход на мирный договор во многом зависит от продвижения всех треков нормализации”.

“Именно на это и направлено наше содействие, в том числе в поиске сбалансированных, устраивающих как Баку, так и Ереван компромиссных развязок по спорным моментам. Переговоры в Москве по этой теме позволили улучшить понимание между сторонами, сблизить позиции по ряду вопросов. Будем и далее оказывать в этих целях всяческое содействие Баку и Еревану. Надеемся, что такие регулярные контакты позволят выйти на итоговые мирные договоренности”, – отметил он.

Галузин напомнил, что 19 мая в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в двустороннем и трехстороннем форматах. На полях этих мероприятий состоялась и отдельная армяно-азербайджанская встреча по мирному договору.

“Предоставление нашей площадки для таких обсуждений является одним из элементов содействия России в достижении конкретных результатов в мирном процессе между Баку и Ереваном, – продолжил он. – Ведем такую работу в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении [от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года и 25 мая 2023 года], которые составляют фундамент армяно-азербайджанской нормализации”.