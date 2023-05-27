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Кисида заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Кисида заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о готовности провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблемы похищенных граждан. Свою позицию он высказал в субботу на памятном мероприятии, посвященном этой проблеме, сообщает ТАСС.

“Чрезвычайно важно наладить отношения между высшим руководством. Мы бы хотели провести консультации на высоком уровне для реализации встречи на высшем уровне в скором времени”, – привела его слова газета Mainichi.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР – одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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