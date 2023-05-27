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В Армении начнут проектные работы по строительству КПП на границе с Турцией

В Армении начнут проектные работы по строительству КПП на границе с Турцией

C целью строительства таможенного пункта “Маргара” на границе с Турцией Комитет госдоходов (КГД) Армении заключил договор с ООО “Арбак и сыновья” по подготовке проектно-сметных работ, сообщают армянские СМИ.

Стоимость договора составляет порядка 28,3 млн драмов (около 72 тыс. долларов). Документ опубликован на портале armeps.am.

Отмечается, что общая стоимость строительства вместе с необходимым оборудованием составит 732,8 млн драмов (1,87 млн долларов).

Согласно проекту, планируется построить одноэтажный зал для обслуживания, два павильона для оформления грузов, два павильона для отдыха дежурной смены, одноэтажный корпус таможенного досмотра, автостоянки, площадки, внутренние дороги, два контрольно-пропускных пункта и одноэтажный склад.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года. Однако в этом году между странами была достигнута договоренность, согласно которой армяно-турецкую границу намечается открыть к лету для граждан третьих стран, а также для лиц с дипломатическими паспортами.

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