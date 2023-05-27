В РФ выдали новые “условия” завершения войны

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что конфликт будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным, сообщают СМИ.

“Урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года”, – заявил Галузин.

Также Украина должна признать “новые территориальные реалии”.

Напомним, что ранее диктатор Владимир Путин утверждал, что Москва якобы не против членства Украины в ЕС, а требования о признании русского языка государственным ранее не озвучивались.

Несмотря на то, что Россия уже не впервые придумывает “условия” для завершения войны, Украина свою позицию сформировала четко. В частности, недавно ее озвучил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, война в Украине завершится возвращением до границ 1991 года, и эта задача вполне достижима.

Между тем, 97% украинцев верят в победу в войне, которую развязала Российская Федерация. Согласно результатам соцопроса, 74% считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно признанных границ по состоянию на 1991 год.