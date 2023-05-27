Киссинджеру 100 лет

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100-летний юбилей сегодня празднует экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

В 70-е годы XX века Киссинджер стал “архитектором” сближения Соединённых Штатов с Китаем, которое, во многом, определило современную структуру мировой экономики.

Напомним, что Киссинджер заявил, что стремление сделать Украину членом НАТО было серьезной ошибкой и привело к украинскому конфликту.

“Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне”, – заявил Киссинджер в интервью американской газете Wall Street Journal.

Он считает, что Россия на протяжении сотен лет занимала двойственную позицию по отношению к Европе. Согласно Киссинджеру, РФ была заинтересована в развитии отношений с Европой, но при этом же опасалась исходящей от нее угрозы. Киссинджер добавил, что Украина по итогам конфликта должна вступить в НАТО.

“Я нахожусь в ироничном положении: я был один, когда выступал против членства (Украины), и я почти один, когда выступаю за её членство в НАТО”, – заявил бывший госсекретарь США.