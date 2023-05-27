Ильгар Велизаде: В связи с блокадой России Европой азербайджанский маршрут остается безальтернативным

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Политолог Ильгар Велизаде рассказал Minval.az об итогах встречи в Москве, а также о процессах, развивающихся вокруг переговоров.

– Встреча лидеров Азербайджана, России и Армении отличилась от всех остальных, она продлилась 20 минут. Расскажите об итогах этой встречи?

– Эта встреча была продолжением московской встречи глав МИД трех стран 19 мая. На ней было достигнуто разблокирование коммуникаций. По крайней мере, уже тогда было понятно, что российская сторона хочет, чтобы комиссия заработала. Здесь есть соответствующий интерес России, поскольку сегодня Москва хочет развивать коммуникации в направлении Южного Кавказа с тем, чтобы диверсифицировать свои транспортные возможности на фоне блокады со стороны Европы. Маршруты, которые проходят через Южный Кавказ важны для нее, они продвигают эту идею.

Здесь стороны сфокусировались на этой теме. Поэтому в публичном пространстве, в прессе Путин неоднократно говорил о разблокировке коммуникаций. Он даже говорил о предварительных договоренностях, что указывает на то, что стороны были заточены на обсуждении этого вопроса, а другие решили отложить. Причем он говорил о том, что только технические моменты остаются нерешенными. Поэтому эти 20 минут были посвящены именно разблокированию коммуникаций. Я думаю, что по другим вопросам обстоятельных обсуждений не велось.

На следующей недели состоится встреча комиссии по разблокировке региона и, скорее всего, президенты должны были определить круг конкретных задач, которые будут обсуждать представители комиссии через неделю.

– Заявления Пашиняна про Лачинский коридор, “Нагорный Карабах” и статус армян сорвали переговоры?

– Заявление Пашиняна про Лачинский коридор повторяются на различных встречах. На той же брюссельской встречи он говорил об этом, Арарат Мирзоян повторял в Вашингтоне. Если отталкиваться от таких бессмысленных заявлений, то, наверное, весь процесс можно было бы назвать безрезультативным. Поскольку есть какая-то динамика, то эти заявления никакой роли не играют в процессе переговоров. Я не думаю, что на встречах тэт-а-тэт так часто эту мантру повторяет. Скорее всего, там уже обсуждаются более конкретные вопросы, и поэтому мы видим динамику.

С другой стороны, мы видим, что Пашинян использует свои аргументы для того, чтобы торговаться и с Азербайджаном, и с посредником на более выгодные для себя условия. Армяне в Карабахе ему нужны для того, чтобы выторговать для себя преференции. Он об этом говорит для того, чтобы получить ответ на свои требования еще большего от Азербайджана. Но эта его активность отражается не на результатах, а на динамике процесса.

– Была встреча по разблокировке региона на уровне вице-премьеров. Ожидается, что будет еще. Есть ли какие-то договоренности на этот счет?

– Встреча в Москве была больше связана с Зангезурским коридором. Мирный договор, демаркация и делимитация – эти вопросы не обсуждались по понятным причинам. Во-первых, они бы увязли в этих переговорах, а основная тема Зангезурского коридора провисла бы. Кстати говоря, неслучайно, что этот вопрос обсуждался в рамках заседания ЕАЭС. Страны члены этой организации также заинтересованы в Зангезурском коридоре. Лидеры Казахстана, Узбекистана заявляли о том, что они заинтересованы в открытии данного коридора. Здесь есть большой практический интерес для всех участников, начиная от России и заканчивая Кыргызстаном. У всех товарооборот с Турцией, по итогам прошлого года, вырос на 70-80%. Значительная часть товарооборота будет обслуживаться железными дорогами. Зангезурский коридор является одним из основных маршрутов для реализации товарообмена между Турцией и этими государствами. Кроме того, все эти государства заинтересованы в выходе на рынки Европы и Ближнего Востока. В связи с блокадой России со стороны Европы азербайджанский маршрут остается безальтернативным.