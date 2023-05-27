В МИД РФ считают, что США хотят максимально затянуть конфликт в Украине

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Соединенные Штаты хотят максимально затянуть конфликт в Украине и сделать его еще более кровопролитным. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

“Показательно, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы заметно расширили номенклатуру поставок вооружений в Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия. Сейчас ведутся разговоры о предоставлении Киеву самолетов F-16”, – отметил замминистра. “Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать еще более кровопролитным”, – указал Галузин.

По словам высокопоставленного дипломата, “громкие заявления первых лиц Украины и регулярные комментарии западных политиков о предстоящем “контрнаступлении” являются отражением проводимой англосаксами линии на нанесение России стратегического поражения”.