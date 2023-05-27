Министр экономики Азербайджана посетил с визитом ОАЭ

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Обсуждены успешное развитие связей Азербайджана и ОАЭ, реализуемые в сфере зеленой энергетики совместные значимые проекты и перспективы сотрудничества в сфере энергетики. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Азербайджана.

В рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Объединенные Арабские Эмираты проведен ряд встреч. На переговорах, в которых принимал участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, главным исполнительным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), председателем правления компании Masdar Султаном Ахмедом аль-Джабером министр экономики АР подчеркнул, что поставлена задача превратить нашу Республику в страну зеленой энергии с чистой окружающей средой. Министр проинформировал своего коллегу о проектах по эффективному использованию энергии и созданию ее устойчивых источников. Было отмечено, что Азербайджан обладает большим потенциалом в области создания источников альтернативной энергии, в этом направлении наша страна успешно сотрудничает с компанией Masdar. Одна из основных задач — диверсификация производства энергии за счет возобновляемых источников. Сотрудничество с компанией внесет вклад в реализацию приоритетов по обеспечению устойчивой и чистой энергией.

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, CEO ADNOC, председатель правления Masdar Султан Ахмед аль-Джабер рассказал о деятельности возглавляемой им компании и ее опыте работы в различных сферах. Он выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном и подчеркнул, что благоприятное географическое положение нашей страны, естественный потенциал и развитая инфраструктура создают условия для расширения связей с Masdar.

На встрече обсуждены успешные экономические связи, добыча нефти и газа (upstream), нефтехимические проекты (downstream), транспортировка углеводородов (midstream) и расширение сотрудничества в сфере производства зеленой энергии.

В рамках визита состоялась встреча с председателем холдинга Sustainable Water Solutions Ахмедом аль-Шамси, в ходе которой обсуждены значимость эффективного использования ресурсов на фоне новых экономических вызовов, созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда и возможности сотрудничества с нашей страной для внедрения инновационных механизмов устойчивого развития.