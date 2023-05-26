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Трамп просит республиканцев о поддержке

Трамп просит республиканцев о поддержке

Бывший президент США Дональд Трамп, принимающий участие в президентской гонке, заявил, что Республиканская партия США должна оказать ему поддержку, поскольку он единственный кандидат от республиканцев, которому посильно одержать победу на выборах в 2024 году.

“Партия должна объединиться вокруг знаменосца движения MAGA (аббревиатура лозунга Трампа “Сделаем Америку снова великой”) и нашего подхода “Интересы Америки прежде всего””, – сказал Трамп.

По его словам, опросы прогнозируют его значительный отрыв от других республиканских кандидатов на праймериз. Кроме того, Трамп добавил, что он единственный кандидат, который может одержать победу над нынешним президентом США Джо Байденом.

“Если мы не сделаем это, то наша страна окажется в такой беде, с которой мы не сталкивались никогда раньше”, – заявил Трамп.

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