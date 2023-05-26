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Гревцова: Никаких пунктов о статусе Карабаха в мирном договоре не будет

Гревцова: Никаких пунктов о статусе Карабаха в мирном договоре не будет

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве обсуждались вопросы, связанные с проектами ЕЭС, в том числе с Китаем, ШОС, БРИКС, в реализации которых мнение Азербайджана учитывается.

Об этом сказала заместитель директора Института политических исследований России Дарья Гревцова.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Обсуждались вопросы участия Азербайджана в проектах ЕЭС, в том числе совместных проектах с Китаем «Один пояс, один путь», ШОС и БРИКС. Мнение Азербайджана в реализации этих проектов учитывается. В рамках визита также состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным. Как мы видим, отношения между нашими странами находятся на высоком уровне, между нашими лидерами есть понимание и взаимоуважение», – приводит “Азертадж” слова эксперта.

Говоря об армяно-азербайджанском урегулировании, Д.Гревцова оценила московскую встречу в верхах «умеренно позитивной». «Самое важное, на встрече было подтверждено, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга. Это значит, Пашинян признает, что Карабах – это Азербайджан. Остается вопрос интеграции армянской общины Карабаха в азербайджанское общество. Зная силу Азербайджана и желание руководства страны, можем уверенно сказать, что никаких дополнительных пунктов о статусе Карабаха в мирном договоре не будет никогда. Возможно, будет предложена «дорожная карта» по интеграции населения Карабаха армянского происхождения в азербайджанское общество», – сказала эксперт.

Она уточнила, что на следующей неделе состоится встреча вице-премьеров трех стран, где будут обсуждены вопросы границ. «Работа идет также в направлении разблокировки коммуникаций, которые затрагивают интересы многих стран. Такие встречи позволяют более точечно наметить и проблемы, которые необходимо сейчас решить для дальнейшего выхода на мирный договор, и перспективы», – добавила Д.Гревцова.

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