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Эксперты предрекли, что резервы Минфина США иссякнут 9 июня

Эксперты предрекли, что резервы Минфина США иссякнут 9 июня

Финансовые резервы Минфина США 2 июня будут едва превышать $30 млрд, а к 9 июня закончатся совсем, прогнозируют экономисты Goldman Sachs Алек Филипс и Тим Крупа.

При этом они оптимистично оценивают вероятность заключения сделки о повышении лимита на государственные заимствования уже в пятницу или субботу, пишет MarketWatch.

Вероятность полноценной сделки, предусматривающей долгосрочное повышение потолка госдолга, оценивается экспертами Goldman в 80%, шансы на краткосрочное решение – в 10%, и еще 10% составляет вероятность, что Конгресс не сможет договориться с Белым домом вовремя.

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