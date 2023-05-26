Буш верит в победу Украины над Россией

59 Просмотров

Украина способна победить в войне, которую начала Россия, и мир должен сделать для этого все возможное. Об этом 26 мая сказал 43-й президент США Джордж Буш-младший в видеообращении к участникам Киевского форума по безопасности, организованного фондом экс-премьера Украины Арсения Яценюка Open Ukraine.

Буш-младший принес соболезнования всем украинцам, которые потеряли родных из-за российского вторжения.

“Эта война принесла ужасные потери вашей нации и вашему народу. Но вы победите. Мы чрезвычайно вдохновлены духом украинского народа и глубоко впечатлены лидерством президента Зеленского”, – отметил он.

43-й президент США напомнил, что во время разговора с Зеленским назвал его Уинстоном Черчиллем XXI века.

“Украина хочет быть свободной и самостоятельно определять свое будущее. И так будет. Уверен, что Украина может победить Россию. Мир следит за борьбой Украины. Мир также наблюдает, какие шаги делаем все мы. В Институте Буша мы призываем предоставить вам всю необходимую помощь для победы в этой войне”, – подчеркнул он.