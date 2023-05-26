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Назарбаев поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Назарбаев поздравил президента Азербайджана с Днем независимости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости. Об этом сообщает “Азертадж”.

В поздравлении говорится:

Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника Азербайджана – Дня независимости.

Сегодня для всех очевидно, что, ставя целью достижение новых вершин развития, Ваша страна добилась значительных результатов на пути благосостояния народа, укрепления и повышения безопасности государства.

Как Вы знаете, я всегда высоко ценю Ваш большой вклад в дальнейшее развитие особых отношений между нашими братскими народами. Уверен, что установившиеся между нами дружба и уважение будут и впредь продолжаться.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мирной жизни и благополучия.

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