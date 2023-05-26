Байрамов проинформировал помощника генсека ООН о ситуации в регионе (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и безопасности Александром Зуевым.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе в постконфликтный период.

Затем министр проинформировал противоположную сторону о процессе разминирования на освобожденных территориях Азербайджана, о том, что граждане Азербайджана становятся жертвами массового загрязнения Арменией минами территории нашей страны, а также об отказе Армении от сотрудничества с Азербайджаном в сфере разминирования. Также министр проинформировал собеседника о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях и возвращении вынужденных переселенцев в регион, и подчеркнул важность наращивания международных усилий по устранению минной угрозы на наших территориях.