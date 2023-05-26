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НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Согласно информации МИД Азербайджана, об этом заявил 26 мая 2023 года заместитель помощника генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и текущее состояние переговоров по нормализации отношений между этими странами.

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