Квентин Тарантино хочет стать писателем

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Режиссер Квентин Тарантино в своем интервью Deadline предположил, что станет писателем после того, как закончит снимать свой последний фильм «Кинокритик».

Артист пояснил, что не планирует совсем уходить из киноиндустрии. Режиссер не исключил вероятности того, что может заняться созданием телешоу или короткометражного фильма. По мнению Тарантино, он мог бы попробовать поставить пьесу или написать книгу. При этом в последний исход ему вериться больше всего.

Актер резко раскритиковал современные онлайн-кинотеатры и назвал проекты таких сервисов «работой впустую». Тарантино признался, что не понимает, какую роль стриминги выполняют в современной киноиндустрии.