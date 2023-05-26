Ильхам Алиев направил обращение участникам Международной конференции

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Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Международной конференции на тему «Борьба с минной угрозой – путь к устойчивому развитию». сообщает пресс-служба главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас по случаю открытия международной конференции на тему «Борьба с минной угрозой – путь к устойчивому развитию».

Тема сегодняшней конференции представляет особую актуальность для Азербайджана и всего человечества в целом. В результате целенаправленной политики Армении Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами стран мира.

В 2020 году был положен конец оккупации Арменией азербайджанских территорий. Наша страна одержала историческую победу в 44-дневной Отечественной войне. В результате тридцатилетней армянской агрессии и оккупации более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, подверглись этнической чистке, наши села, города были стерты с лица земли, историко-культурное, религиозное наследие нашего народа было целенаправленно уничтожено.

Не ограничившись этим, Армения в период оккупации заложила на наших землях, по предварительным оценкам, более 1,5 миллиона мин. С момента окончания Второй Карабахской войны по сегодняшний день 302 наших гражданина стали жертвами мин, 57 из них погибли, 245 – получили тяжелые ранения. В целом, с начала военной агрессии Армении против Азербайджана и по настоящее время от мин пострадали около 3400 наших граждан, 587 из них погибли. Среди жертв мин – 358 детей, 38 женщин. Кроме того, Армения установила мины-ловушки на дорогах, кладбищах, других объектах гражданского назначения, расположенных за бывшей линией соприкосновения, и это становится причиной увеличения с каждым днем жертв мин. Минная угроза, с которой столкнулся Азербайджан, может сравниться с ужасом, который вызывает оружие массового поражения.

Для того чтобы наши соотечественники, перемещенные с родных мест, добровольно, благополучно и с достоинством вернулись на родные земли, на освобожденных от оккупации территориях незамедлительно были начаты крупномасштабные строительные работы. В настоящее время восстанавливается вся разрушенная в период оккупации инфраструктура, в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые объявлены зоной «зеленой энергии», строятся новые города и села. Результаты некоторых проделанных нами работ уже налицо, и вы стали свидетелями этого во время визита в Азербайджан.

К сожалению, даже после окончания конфликта Армения, используя Лачинскую дорогу, продолжала минировать территории Азербайджана. На наших территориях было обнаружено более 2700 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году.

Массовое загрязнение наших земель минами не только замедляет проводимые нами в настоящее время здесь восстановительные работы и реконструкцию, но и представляет серьезную угрозу жизни и здоровью людей, препятствует реализации прав сотен тысяч вынужденных переселенцев, которые уже много лет живут желанием вернуться на родину.

Гуманитарное разминирование является одним из основных приоритетов государственной политики Азербайджана. Основа этой политики была заложена по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 100-летний юбилей которого мы отмечаем. Благодаря стратегическому видению, дальновидности и мудрой политике великого лидера 25 лет назад было создано Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики – ANAMA. В настоящее время ANAMA является основной организацией, осуществляющей деятельность по гуманитарному разминированию в нашей стране.

Какой бы большой и сложной ни была минная проблема, с которой мы столкнулись, каким бы долгим ни был путь, который нам еще предстоит пройти, наша страна мобилизовала все свои силы для ее скорейшего преодоления. Сегодня деятельность по разминированию в Азербайджане осуществляется с использованием самых современных и передовых технологий, которые существуют в мире. Постоянно ведется работа по укреплению нашего национального потенциала в области разминирования, и наши возможности в этой области значительно возросли за последние два года.

Хотел бы отметить, что более 90 процентов нашей деятельности по разминированию осуществляется за счет внутренних ресурсов нашей страны. В то же время в этой сфере мы эффективно сотрудничаем с рядом наших зарубежных партнеров, и мы благодарны странам и международным организациям, которые нас поддерживают. К сожалению, если взглянуть на общую картину, то объем поддержки из-за рубежа все еще очень ограничен.

Учитывая, что разминированные земли в будущем внесут важный вклад в благополучие и прогресс нашего народа, и важность этого с точки зрения общего развития нашей страны в широкой перспективе, Азербайджан рассматривает деятельность по разминированию в контексте прямой связи со стабильным и устойчивым развитием. Именно поэтому гуманитарное разминирование официально объявлено в Азербайджане 18-й Национальной целью устойчивого развития.

Наряду с решением своей проблемы разминирования, Азербайджан также вносит вклад в процесс гуманитарного разминирования на глобальном уровне. Принимая во внимание рост конфликтов и минного ущерба в мире, мы выступили с инициативой установления гуманитарного разминирования в качестве 18-й глобальной Цели устойчивого развития ООН. В Движении неприсоединения, где мы в настоящее время председательствуем, также идет работа над идеей создания Группы стран-единомышленников, пострадавших от мин.

Сегодняшняя конференция – это хорошая возможность обсудить вызовы и возможности глобальной повестки, связанные с минной проблемой, и обменяться передовым опытом в этой области. Верю, что дискуссии, которые пройдут в рамках конференции, будут способствовать мобилизации совместных усилий в сфере разминирования, выдвижению новых идей и инициатив на благо человечества и с целью оставить будущим поколениям в наследство «мир, свободный от мин».

Передаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов работе конференции».