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“Азерсу”: Вопрос о повышении цены на воду не стоит на повестке дня

"Азерсу": Вопрос о повышении цены на воду не стоит на повестке дня

Вопрос о повышении цены на воду не стоит на повестке дня, сказал на сегодняшнем брифинге начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

«Обращения в Тарифный совет по этому поводу не делалось», – добавил Анар Джабраиллы.

Он также добавил, что 11% абонентов не имеют счетчиков.

“До конца 2023 года будет установлено 100 000 дополнительных счетчиков. В настоящее время 197 000 наших абонентов не имеют счетчиков”, – сказал Джабраиллы.

Он также отметил, что больше всего фактов незаконного использования воды было выявлено в поселках Тюркан и Зиря.

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