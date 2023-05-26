Главное Мир

Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за беспорядков в Косово

Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за беспорядков в Косово

Президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово, где на севере непризнанного государства произошли столкновения спецназа с этническими сербами.

По данным телеканала РТС, на севере Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербскими сотрудниками органов самоуправления общин. Сообщается, что в общине Звечан силовики применили шумовые гранаты.

К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке движутся колонны полицейских бронемашин. В этих населенных пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, прерваны занятия в школах. На пути в Лепосавич жители возводят баррикады.

Теги:
Из этой рубрики
В Молдове отметили 100-летие Гейдара Алиева и День независимости Азербайджана
Мир

В Молдове отметили 100-летие Гейдара Алиева и День независимости Азербайджана

2023/05/26, 17:38
Чавушоглу: Средний коридор через Каспий уже имеет большее значение
Мир

Чавушоглу: Средний коридор через Каспий уже имеет большее значение

2023/05/26, 17:28
Квентин Тарантино хочет стать писателем
Мир

Квентин Тарантино хочет стать писателем

2023/05/26, 17:19
Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за беспорядков в Косово
Мир

Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за беспорядков в Косово

2023/05/26, 16:25
МИД РФ угрожает срывом зерновой сделки
Мир

МИД РФ угрожает срывом зерновой сделки

2023/05/26, 15:55
В Армении за уклонение от участия в военных сборах привлечены к ответственности 45 человек
Мир

В Армении за уклонение от участия в военных сборах привлечены к ответственности 45 человек

2023/05/26, 15:43
Канада отправит Украине ракеты AIM-9
Мир

Канада отправит Украине ракеты AIM-9

2023/05/26, 14:58
Россия ударила ракетами по больнице в Днепре: погиб один человек, 16 ранены (видео)
Мир

Россия ударила ракетами по больнице в Днепре: погиб один человек, 16 ранены (видео)

2023/05/26, 14:45
Кирби рассказал о серьезном разговоре США с Украиной «буквально вчера»
Мир

Кирби рассказал о серьезном разговоре США с Украиной «буквально вчера»

2023/05/26, 14:30