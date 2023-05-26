Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за беспорядков в Косово

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Президент Сербии Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово, где на севере непризнанного государства произошли столкновения спецназа с этническими сербами.

По данным телеканала РТС, на севере Косово произошли столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербскими сотрудниками органов самоуправления общин. Сообщается, что в общине Звечан силовики применили шумовые гранаты.

К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке движутся колонны полицейских бронемашин. В этих населенных пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, прерваны занятия в школах. На пути в Лепосавич жители возводят баррикады.