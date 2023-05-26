Фонд “YAŞAT” покрыл расходы новорожденного сына шехида

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Фонд “YAŞAT” оплатил расходы новорожденного ребенка шехида, погибшего в сентябрьских боях.

Об этом сообщили в Фонде.

Было отмечено, что у героя-шехида Азера Мамедова, погибшего при предотвращении крупномасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении 12-13 сентября, родился сын Азай, расходы которого взял на себя фонд “YAŞAT”.

С этой целью на счет матери перечислено 1000 AZN. На имя малыша Азая будет открыт депозитный счет, куда будет зачислено 5000 AZN. На этот счет перечисляются средства из суммы, собранной за счет пожертвований в Фонд.

Сын шехида сможет снять эти средства со своего счета, когда ему исполнится 18 лет, вместе с процентами, которые на него регулярно начисляются.

На данный момент проект охватывает 106 детей шехидов.