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В Армении за уклонение от участия в военных сборах привлечены к ответственности 45 человек

В Армении за уклонение от участия в военных сборах привлечены к ответственности 45 человек

Ряд лиц, состоящих на учете в резерве ВС Армении, уклонился от участия в военных сборах, периодически проводившихся в 2022 году. Сорока пяти из них предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечается, что ряд лиц, получив соответствующее приглашение, отказывался от получения повестки для участия в объявленных сборах. В некоторых случаях они получали повестки, но не являлись в территориальные мобилизационные службы Минобороны Армении, уклоняясь тем самым от сборов.

СК сообщает и о другом способе уклонения от участия в сборах.

“Граждане, подлежащие участию в сборах, фиктивно устраивались на работу в такие учреждения и компании, работники которых по закону получают броню, то есть в силу своей деятельности не подлежат привлечению к участию в сборах”, – говорится в сообщении.

В СК отмечают, что в подобном случае возникают правовые последствия не только для тех, кто уклоняется от сборов, но и для руководителей учреждений, принявших их на работу, как для пособников.

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