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Reuters: Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение 1 июня

Reuters: Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение 1 июня

Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня.

Об этом сообщила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, пишет Reuters.

Ожидается, что до 47 глав государств, правительств и институтов ЕС примут участие в саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Молдове в следующий четверг, на котором соберутся страны-члены ЕС и 17 других европейских стран.

Как сообщает дипломатический источников издания, в рамках саммита президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор», – сказала Лейла Абдуллаева небольшой группе журналистов в Париже.

«Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить», — сказала она.

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