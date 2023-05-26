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Кирби рассказал о серьезном разговоре США с Украиной «буквально вчера»

Кирби рассказал о серьезном разговоре США с Украиной «буквально вчера»

США «буквально вчера» имели с Украиной разговор о запрете на применение американской техники по российской территории. Там в Белом доме прокомментировали информацию об американских военных машинах, замеченных во время рейда в Белгородскую область.

Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, США заявили Украине, что выступают против использования своего оружия для атак по российской территории.

По его словам, данный разговор состоялся «совсем недавно, буквально вчера или около того». Он добавил, что Киев в ответ заверил, что «будет уважать эти пожелания».

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