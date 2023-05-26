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Песков о подписании мирного договора между Баку и Ереваном: “За временем здесь никто не гонится”

Песков о подписании мирного договора между Баку и Ереваном: "За временем здесь никто не гонится"

Сложившиеся обстоятельства позволяют рассчитывать на возможность заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией в обозримой перспективе, но главное не время, а окончательное решение всех вопросов.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он сказал, что представители Азербайджана, Армении и РФ соберутся “в конце следующей недели в Москве” для обсуждения имеющихся между сторонами вопросов. “Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное – это все-таки конечный результат, за временем здесь никто не гонится”, – отметил Песков. По мнению представителя Кремля, “именно по этим соображениям вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора”.

“Хотя, как говорилось вчера на встрече (президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном – прим. ТАСС), сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически, концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора”, – указал Песков.

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