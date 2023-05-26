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В TƏBİB рассказали о госпитализации пострадавших в ДТП в Габале (обновлено)

В TƏBİB рассказали о госпитализации пострадавших в ДТП в Габале (обновлено)

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Габале на территорию были привлечены бригады врачей станции скорой и неотложной медицинской помощи “103”, подведомственной TƏBIB.

Как сообщили в TƏBIB, 15 человек, получивших травмы в результате аварии, были госпитализированы в Центральную больницу Габалинского района.

В настоящее время в отделении интенсивной терапии медицинского учреждения продолжается лечение 3 человек с тяжелым состоянием, в отделении неотложной медицинской помощи – 12 человек, состояние которых оценивается как средней тяжести.

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В ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту Шеки-Баку в Габале, пострадали 10 человек.

Пострадавшие госпитализированы в Габалинскую районную больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает АПА.

Отметим, в Габале произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, во время которого столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Mitsubishi.

ДТП произошло в районе села Нохургышлаг Габалинского района.

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