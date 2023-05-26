Зурабишвили об авиасообщении с Россией: Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов?

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство республики в ссоре с западными партнерами и сближении с Россией.

“Наша внешняя политика стала непонятной, хотя в конституции у нас прописана Европа. Ежедневные заявления и действия отдаляют нас от Европы и ведут к изоляции. Возникает вопрос: “Куда пропали слова “Европа – наш цивилизационный выбор?”.

Мы враждуем и ругаем наших друзей, партнеров, страны, которые 30 лет протягивают нам руку помощи, помогли в строительстве и формировании государства. Зато тех, кто оккупирует наши территории, тепло встречаем и бережем”, – заявила она, выступая по случаю Дня независимости Грузии на площади Свободы в Тбилиси, передает ТАСС.

Зурабишвили также затронула тему восстановления авиасообщения с РФ, отметив, что для нее является оскорбительным, когда власти подсчитывают предварительный доход, который республика может получить от полетов. “Для меня является непонятным и оскорбительным, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам “подарок полетов”. Неужели наше достоинство продается за 200 или 300 миллионов?”, – сказала она.