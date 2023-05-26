Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

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27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем 25-29° тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана местами переменные осадки, в горных и предгорных районах ливни, грозы, град. Днем в большинстве районов дождь прекратится. В отдельных районах туман, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 10-16°, местами 18-20 ° тепла.