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21 судно индийской компании, которая перевозила российскую нефть, лишат сертификации

21 судно индийской компании, которая перевозила российскую нефть, лишат сертификации

Индийскую компанию Gatik Ship Management с 3 июня лишат сертификации 21 судна от британской компании Lloyd’s Register.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы этой сертификационной фирмы.

«Lloyd’s Register стремится содействовать соблюдению правил санкций в отношении торговли российской нефтью. При наличии доказательств мы отменяем класс обслуживания для любых судов, которые, по мнению соответствующих властей, нарушают международные санкции», — указали в заявлении.

Как написали в издании, Lloyd’s Register сертифицирует и проверяет мореходные качества судов, что «жизненно важно для обеспечения страхования и входа в порты».

В распоряжении Gatik еще 11 судов, которые получили сертификацию от Индийского регистра судоходства (IRClass). Всего под управлением Gatik находится около 50 танкеров.

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